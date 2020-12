Filtran fotos del verdadero rostro de Kim Kardashian sin nada de filtros

La piel de la famosa socialité quedó totalmente expuesta en un close-up y sus fans quedaron horrorizados, pues no es la misma que publica en sus redes.

Kim Kardashian sin duda ha cambiado mucho desde que comenzó el reality show “Keeping Up with the Kardashians“, no solo su rostro, también su espectacular figura.

Por eso, los estándares de belleza resulta siendo lo más importante cuando pensamos en las mujeres más famosas, como lo es la socialité.

A pesar de saber que todas las mujeres del espectáculo poseen una gran belleza, en gran parte sabemos que todo esto se debe a un equipo detrás de ellas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Sus asistentes no solo se dedican a su maquillaje y peinado, sino también a la edición de sus fotos y videos, al igual que el cuidado de su piel.

Y sin duda, la reina de la belleza en la actualidad es la esposa de Kanye West, pues a diferencia de otras celebridades, la famosa destaca por ser una mujer que no le da miedo ser el centro de atención.

A ella le gusta presumir sus curvas, pero sobre todo se caracteriza por resaltar la mayor parte todos sus atributos, siendo un estilo que resulta exagerado.

Por eso, miles de seguidores se sorprenden al ver fotos de la modelo sin ningún tipo de arreglo o filtro que mejoran su belleza.

El verdadero rostro la socialité

Fue a través de la cuenta del experto en moda Jomari Goyso, que mostró el contraste de una foto editada y otra que no lo está.

En la imagen se puede apreciar fácilmente a detalle la piel de la más mediática del clan, Kim Kardashian.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de jomarigoyso (@jomarigoyso)

En la postal se pueden ver los poros, el acabado del maquillaje, hasta la textura de la piel de la mujer de 40 años.

“A la derecha: la realidad de una piel bien conservada de 40 años, con maquillaje un poco cargado, pero algo que ya es común”, se enfatiza en el posteo.

Además, se agregó: “A la izquierda: La fantasía que la gente ya cree, es real”, escribió el periodista desde su cuenta de Instagram.

Y es que ella, al igual que el resto de su familia se destaca por subir gran parte de su contenido en redes con fotos editadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de jomarigoyso (@jomarigoyso)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)

(Visited 1 times, 1 visits today)