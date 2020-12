Disney Plus revela el elenco oficial para el live action de “La Sirenita”

Hace un par de años la actriz Halle Bailey fue confirmada como la protagonista, generando controversia, y hoy se dio a conocer el resto del reparto.

La cantante de 19 años es conocida por formar parte del dúo de R&B Chloe x Hale, que editó su primer disco el año pasado. Además fueron teloneras de Beyoncé en su gira Lemonade.

Ella interpretará el papel de Ariel en la cinta que dirigirá Rob Marshall, famoso por los musicales “Chicago”, “Nine”, “En el Bosque” y “El regreso de Mary Poppins”.

Luego de que la filmación fuera suspendida indefinidamente debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, Disney dio señales de que la cinta está en marcha revelando al elenco oficial.

Después de varios rumores por fin se reveló quien será el príncipe de Ariel en el clásico de Disney, se trata de el actor británico Jonah Hauer-King.

La historia creada en 1989 por Hans Christian Andersen contará con música de la animada original y nueva de la mano de Alan Menken & Lin-Manuel Miranda.

Los otros nombres que figuran y que completan el elenco son:

Cuando Disney hizo público en sus redes sociales que la actriz y cantante será la encargada de interpretar a la princesa Ariel en la cinta Live Action, causó una revolución entre los fans.

El debate comenzó porque muchos esperaban que la actriz elegida cumpliera exactamente con las características físicas de la cinta animada de 1989.

Comentarios de todo tipo han inundado Twitter, Facebook e Instagram, pues los fanáticos no esperaban esta elección.

Algunos señalaron que Disney les está “pegando duro en la infancia”, luego de que también se mostraran los cambios que tuvo la cinta de acción real de “Mulán”.

