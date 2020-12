En un vestido transparente, Cardi B enseña todo su booty

La cantante compartió unas candentes imágenes luciendo un sexy atuendo para que sus fans admiraran su curvas, su tatuaje y el hilito dental.

Durante una entrevista, Cardi B se describió a sí misma como una mujer muy tímida; sin embargo, esa timidez brilla por su ausencia en Instagram.

“La verdad es que soy muy tímida, tanto que me da demasiada vergüenza pedirle a artistas masculinos que trabajen conmigo, para serte sincera. Por eso todavía no he conseguido muchas de las colaboraciones que me encantaría tener. Me entra el miedo en el cuerpo solo cuando pienso en pedírselo a alguno. Me siento cohibida cuando hablo con mis ídolos”, dijo a la revista Billboard.