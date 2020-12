Oscar Isaac le dará vida a Solid Snake en “Metal Gear Solid”

En el 2019, el famoso había expresado su deseo de interpretar al personaje en una adaptación live action de la saga Metal Gear Solid. Finalmente, sus deseos se harán realidad.

Oscar Isaac que ha interpretado a Poe Dameron en la última trilogía cinematográfica de Star Wars y del que recientemente se apuntaba su papel como Moon Knight en la nueva serie de Marvel Studios, será el encargado de dar vida a Solid Snake en la película de acción real de la saga de videojuegos Metal Gear Solid de Konami a cargo de Sony Pictures.

En el 2019, el famoso había expresado su deseo de interpretar a Solid Snake en una adaptación live action de la saga Metal Gear Solid. Finalmente, sus deseos se harán realidad.

Está película será dirigida por Jordan Vogt-Roberts, director que quería a Isaac en el papel protagonista, mientras que el guión es obra de Derek Connolly (Jurassic World o Star Wars Episodio IX).

Sin embargo la producción de la película ha sufrido retrasos a causa de la pandemia del COVID-19 pero también se ha convertido en una prioridad para Sony Pictures, que quiere arrancar la producción cuanto antes.

Por el momento se desconoce cuál será el argumento de la película de una saga tan extensa.

OH.

MY.

FUCKING.

GOD.

Oscar Isaac To Star As Solid Snake In Sony’s ‘Metal Gear Solid’ Moviehttps://t.co/GjZoFz5uT7 pic.twitter.com/XnsuT5oLt8

— Big Boss (@LordBalvin) December 4, 2020