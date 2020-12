Confirman que los premios Oscar 2021 serán de forma presencial

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas trasladó la 73° edición de la gala al 25 de abril a raíz de la pandemia.

La Academia de Hollywood tiene la intención de que la próxima entrega de los premios Oscar 2021 sea un evento con todos nominados de manera presencial, emitido en directo por televisión y no una gala digital por Zoom, según un reporte de Variety.

Las nominaciones se anunciarán el 15 de marzo.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here's what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020