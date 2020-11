Edith Márquez presume cuerpazo en ceñidos leggings tras pérdida de peso

La cantante le di un giro radical a su vida tras llevar una vida saludable, ejercicios y dejar de fumar, ahora presume de una drástica transformación.

Aunque Edith Márquez siempre se ha caracterizado por su delgada figura, en los últimos años presentó algunos problemas de sobrepeso, pero eso quedó atrás.

La cantante presumió los resultados de los cambios que hizo durante la cuarentena y luce irreconocible tras bajar de peso.

En su última publicación, compartió una fotografía donde son más que evidentes los impactantes resultados del entrenamiento y la dieta que llevó en este tiempo.

A esos cambio le añadió dejar de fumar, ya que el cigarro lo dejó desde diciembre de 2019.

“¿Se acuerdan que el 7 de julio empecé con un reto de entrenamiento muy fuerte, junto con una dieta cetogénica? Pues aquí el resultado, no existe nada en esta vida que con esfuerzo carácter, decisión, pasión y disciplina se pueda lograr, no me gusta quedarme en mi zona de confort.

Hace 11 meses que no fumo, y me siento mejor que nunca, de hecho desde Timbiriche no tengo este cuerpo ni me siento tan saludable. Gracias team Huesca por acompañarme en este proceso, y seguirme inspirando. ¡Amonos recio! ¡Que sí se puede! Recuerden los cambios son para los valientes”, escribió.

Para dejar con la boca abierta a sus miles de fans, apareció con un outfit deportivo luciendo bastante delgada y con abdomen de acero.

Aplausos para la cantante

Como era de esperarse, los fans de Edith Márquez no tardaron en llegarla de elogios resaltando su espléndida figura y aplaudiendo sus esfuerzo.

“Cuerpazo”

“Pasa la dieta te ves muy bien y los ejercicios guapísima y talentosa a la máxima potencia, orgullo mexicano”

“¡Inspiración total querida Edith! Gracias por compartir y demostrarnos que a pesar de la situación, la decisión de ser nuestra mejor versión depende de nosotros”

“¡Te vez de 15! Mil felicidades”

👏🏼👏🏼 wow estas espectacular ❤️ un gran ejemplo de constancia y determinación!! Te ves guapísima 😍😍😍”

“Te ves hermosísima”

