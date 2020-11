Gabourey Sidibe de “Precious” se compromete y él es su futuro esposo

La actriz nominada al Oscar sorprendió a sus fans al revelar que se casará con su famoso novio Brandon Frankel.

Gabourey Sidibe, la protagonista de “Precious“, se ha convertido en el foco de atención en las últimas horas tras anunciar su compromiso.

La actriz de 37 años ha decidió darle el “sí quiero” a su novio Brandon Frankel, con quien ha tenido una relación de durante vario tiempo.

Algunas personas pensaban que la pareja ya estaba comprometida ya que se llevan muy bien y esto lo muestran a través de las redes sociales.

Aunque son muy discretos con su relación, los seguidores de la celebridad ya esperaban esta noticia, lo que ahora ya es una realidad por lo que están a la espera de vivir este gran acontecimiento.

A través de su cuenta de Instagram, ambos anunciaron la feliz noticia. En una fotografía aparecen juntos derrochando mucho amor.

El amor de la actriz

Lo que más ha sorprendido a mucho es el enorme anillo que recibió.

“Es extraño que la gente piense que ya estamos casados, pero creo que nuestros corazones e intenciones el uno por el otro son tan claros de ver. Mi mejor amigo me propuso matrimonio y ahora puedo abrazarlo para siempre. El hombre más divertido que he conocido. El humano más dulce que existe. @brandontour inventó una canción para cuando me pongo el sombrero por la noche.

En el segundo en que parezco un poco estresada y abrumada, él entra en acción para hacerse cargo de lo que pueda por mí. Cada momento con él es una alegría. Él es el socio que pensé que era demasiado independiente para necesitar.

He aprendido mucho sobre mí a través de él y me siento agradecida y emocionada de aprender más sobre el mundo entero con él a mi lado. ¡Mi pareja, mi mejor amigo, el papá de mis gatos, mi hombre, mi corazón, mi prometido! ❤️❤️❤️❤️”, escribió.

De inmediato, los seguidores le escribieron cientos de comentarios de felicitación.

