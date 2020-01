La actriz de Precious, Gabby Sidibe, continúa bajando de peso e impacta con lo delgada que luce ahora

Gabourey "Gabby" Sidibe continúa con su batalla por perder peso desde que saltó a la fama en la película nominada al Oscar Precious en 2009.

Esta es la razón por la cual, a diferencia de los casos con una gran cantidad de otras celebridades, los fanáticos no tuvieron problemas con la cirugía bariátrica laparoscópica de la estrella de "Empire" de 36 años para reducir el tamaño de su estómago y acelerar su pérdida de peso.

Fue así como vio los primeros resultados y a mediados de 2019 llegó a perder 77 kilos, por lo que logró una gran transformación física, situación que le valió el reconocimiento de us fans, que han sido testigos de su logro.

Los resultados han sido impresionantes, exclaman los fanáticos, después de que ella publicó esta foto a sus 2 millones de fanáticos a través de Instagram.

Gabby posó con ropa deportiva entallada, indumentaria con la que se dieron cuenta que sigue bajando de peso.

"Adorable", "Sí, se nota que ella ha perdido bastante peso", "Te ves súper bien, eres una inspiración", "Te ves hermosa", son algunos comentarios motivadores que dejaron sus fieles seguidores.

Un cambio de vida completo

Como Sidibe señaló en sus memorias, This Is Just My Face: Try Not to Stare, no quería enfrentar el mismo destino que su hermano, que ahora tiene diabetes tipo 2. Entonces, cuando perdió y recuperó 60 libras, la cirugía fue una opción fácil.

"Mi cirujano dijo que me cortarían el estómago por la mitad", escribió en su libro. “Esto limitaría mi hambre y mi capacidad de comer. La química de mi cerebro cambiaría y me gustaría comer más sano. ¡Me lo llevo! Mi relación de por vida con la comida tuvo que cambiar. La cirugía no fue la salida fácil. No estaba haciendo trampa al hacerlo. No podría haber perdido tanto como he perdido sin él”.

"Simplemente no quería preocuparme", añadió Sidibe a la revista People. “Realmente no quería preocuparme por todos los efectos que conlleva la diabetes. Realmente [me] preocuparía todo el tiempo por perder los dedos de los pies”.