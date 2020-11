Kimberly Loaiza sorprende a sus seguidores con nuevo cambio de look

La famosa youtuber decidió hacerse un drástico cambio de look que tomó a sus fans por sorpresa y ha generado decenas de reacciones.

Kimberly Loaiza sabe cómo mantenerse en el radar, aunque a veces eso significa estar bajo el ojo del huracán. La famosa youtuber es muy activa en redes sociales y genera reacciones siempre que publica cualquier tipo de contenido.

Esta vez, Loaiza decidió compartir una sorpresa con sus más de 23 millones de seguidores en Instagram. Con una foto, la cantante reveló su drástico cambio de look.

Ahora es pelirroja

En cuanto a su carrera se trata, Loaiza ha tenido un muy buen año. Con más proyectos, nuevas marcas que confían en su trabajo y plataformas digitales muy activas, la joven sigue ganando fans de diferentes partes del mundo, principalmente de Latinoamérica. Se rumora que la también cantante está preparando un nuevo éxito con el famoso productor DJ Luian.

Kimberly ha dejado claro que no teme experimentar y no solo en sus proyectos, ahora también con su apariencia. En la fotografía la artista reveló su cambio de look y es que ahora ¡es pelirroja!

En pocos minutos la publicación generó miles de comentarios y ya tiene más de 2 millones de likes. “Amo ese color”, “divina”, “me encanta, te luce”, “preciosa”, “ese color te queda perfecto”, son algunos de los comentarios que le han dejado sus fans.

