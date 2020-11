Actriz de “El Señor de los Cielos” revela que sufre terrible enfermedad

Thalí García mostró cómo es que su cuerpo ha cambiado tras padecer la enfermedad de Hashimoto.

Thalí García reveló que padece la enfermedad de Hashimoto, la cual ha causado drásticos cambios en su figura en los últimos dos meses, razón que la impulsó a mandar un fuerte mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa compartió una serie de fotografías en la playa, utilizando un sensual bikini y las acompañó con un extenso texto donde explica lo difícil que fue decidir subirlas.

“Pensé en editarme el cuerpo en estas fotos antes de subirlas. La primera razón es porque estoy de nuevo 6 kilos arriba de mi peso, así es la enfermedad de Hashimoto. Hace dos meses estaba completamente atlética y hoy retengo líquidos, tengo mucha celulitis y flacidez, me salen cachetes de hámster y papada…”, comentó la actriz en su mensaje.

“Lo segundo es que siempre que me han encontrado alguna imperfección en una foto. Me destrozan en críticas y si a eso le suman mi cabello corto… verme así: me hace sentir mucha inseguridad, porque ustedes están acostumbrados a verme de otra manera, me aíslo, no quiero subir contenido así, porque siento que este cuerpo no me representa, me deprimo, dejo de sentirme sexy, me da pena que mi esposo me vea sin ropa, etc. Me animé a subirlas porque tengo una personita que quiero mucho, que está igual o peor que yo”, agregó.

El hecho generó revuelo inmediatamente pues muchos de sus fans aplaudieron su valentía por compartir ese momento íntimo y complicado para ella, y le hicieron mensajes positivos y que luce muy hermosa.

Los comentarios tocaron el corazón de la actriz de “El Señor de los Cielos” por lo que inmediatamente subió un par de videos donde además de agradecer a sus seguidores, habla de cómo se ha sentido con este cambio y lo mucho que está trabajando por amarse con sus nuevas tallas.

