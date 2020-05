“Color esperanza” llega en una nueva versión para recaudar fondos contra el COVID-19

View this post on Instagram

Me complace enormemente anunciar que he colaborado con @sonymusiclatin, @glblctzn y algunos de los nombres más importantes de la música para recrear la icónica canción "Color Esperanza”. Al escuchar la canción contribuyes a los esfuerzos de ayuda contra el COVID-19 en todo el continente americano, así que ¡escúchala ahora‪! #ColorEsperanza2020 #StreamPorLaEsperanza‬ 🌟🌍🌏🌎🌟 I’m extremely pleased to announce that I have collaborated with #sonymusiclatin, #globalcitizen and some of the biggest names in music to recreate the iconic song "Color Esperanza." When you listen to the song you’re supporting COVID-19 relief efforts throughout the Americas, so listen now! #StreamForHope INFO ➡️ www.ColorEsperanza.me