Kim Kardashian enloquece las redes sociales con sus seis dedos

Kim Kardashian no deja de ser noticia, ahora está siendo objeto de bromas en las redes sociales debido a los dedos de sus pies.

Hay una imagen que se volvió viral fue compartida por la empresaria el miércoles por la noche durante una de las fiestas por su cumpleaños.

“¿Son realmente seis dedos?”

“¿Tiene Kim 6 dedos en un pie?”

“¿Qué tiene en el pie, un dedo extra?”

“Wowwww bella pero con un gran defecto”

“Terrible con sus seis dedos”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer debajo de la publicación.

Sin embargo, hace aproximadamente un mes, ya se había hablado mucho del tema, lo que obligó a la esposa del rapero Kanye West a mostrar que tiene cinco dedos.

Ver esta publicación en Instagram ☀️ Girls just wanna have sun ☀️ Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 28 Oct, 2020 a las 6:44 PDT

“Es una parte de mi pie que, cuando me pongo un zapato así, aplasta otra parte y, en la foto, no sé por qué, parece un sexto dedo. Espero que esto responda a las preguntas sobre mis seis dedos, porque solo tengo cinco dedos en cada pie “, dijo.

La fiesta de la empresaria

Kim Kardashian gastó US$ 1 millón para llevar a su familia y amigos en un jet privado para celebrar su cumpleaños número 40 en una de las islas más impresionantes del mundo en Tahití, reveló Page Six.

La protagonista del reality “Keeping Up with the Kardashians” alquiló un Boeing 777 para llevar a 30 personas a The Brando, un lujoso resort en una isla privada en la Polinesia Francesa.

Ella se llevó a toda la familia y amigos más cercanos, tras haberlos obligado a hacer cuarentena. Esto para que los festejos fueran totalmente “covid free”.