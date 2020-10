Enrique Iglesias recibe su Billboard sentado en el inodoro y lo destrozan

Enrique Iglesias causó polémica en redes sociales al publicar un fotografía sentado en un excusado con su Latin Billboard.

Esto ha generado una serie de críticas por parte de usuarios de redes sociales, ya que algunos afirman que es una falta de respeto a los premios y al reconocimiento que se le otorgó.

El cantante originario de España fue galardonado durante la ceremonia en la categoría de Billboard Top Latin Artist of All Time (Mejor artista latino de todos los tiempos), por lo que durante la entrega del reconocimiento afirmó que se sentía muy entusiasmado por este reconocimiento.

https://www.instagram.com/p/CGqOBIxJlsz/

“Este es un premio muy especial y la verdad es que no he escrito nada, así que cualquier cosa que diga perdónenme si me confundo. Quiero agradecer a los premios Billboard por este increíble premio, también quiero agradecer a mi equipo, quiero agradecer también a mi buen amigo Pitbull, quiero darle la enhorabuena a todos los artistas aquí esta noche, a todos vosotros y vosotras aquí esta noche.