Sofía Castro es criticada por esquelética figura en los Billboard 2020

El paso de Sofía Castro por la alfombra roja de los Premios Billboard a la Música Latina 2020 dio mucho de qué hablar, abriendo un debate sobre su look.

La actriz se unió a Jorge Bernal para Telemundo en la red carpet, viviendo inolvidables momentos, como cuando se encontró con Maluma.

Ya en la alfombra presumió su gran gusto por la moda al usar un hermoso vestido negro de gala satinado, compuesto por un corsé llevando un corte geométrico, dejando ver sus encantos, mientras que la otra parte dedicado a la falda, lleva un drapeado con una abertura en la pierna.

Aunque algunos señalaron que lucía perfecta, la gran mayoría la lleno de críticas. Primero, porque su atuendo fue una imitación a uno de los sexys vestido que usó Angelina Jolie en los Oscar.

Sin embargo, los comentarios fueron más a su “esquelético” aspecto. Los usuarios señalaron que está muy delgada y que su cabeza está desproporcionada con su figura.

“Su cabeza está desproporcionada con su cuerpo 🙌🙌🙌”

“Luce muy rara, ¿se habrá hecho cirugías?”

“Tu madre fue única… baby sal de ahí mejor😂😂😂😂”

“Se hizo cirugía con el dinero de los Mexicanos”

Confesiones de la actriz

Hace unos días, Sofía Castro reveló como se dio el episodio de bullying que afectó de gran manera su autoestima cuando se encontraba en la adolescencia y como tuvo que enfrentarse al duro reto de que su madre, Angélica Rivera, se convirtiera en la Primera Dama de México.

“Yo a los 14 o 15 años tenía sobrepeso, estaba gordita y me molestaban en la escuela por eso. Me acuerdo que un día estaba en la escuela vi que todos mis compañeros deshicieron la fila frente a mi, cuando me di cuenta vi que había dado el botonazo y no saben cómo me molestaron con eso”, indicó.

Según ella, poco tiempo después logró cambiarse de escuela, al comenzar la secundaria, por lo que comenzaba una nueva experiencia y decidió trabajar en su físico con ejercicio, además de ir a ver al nutriólogo para una dieta.

Sin embargo la próxima gran crisis juntó dos cambios radicales en su vida: su decisión de volverse actriz y el compromiso de su madre con Enrique Peña Nieto.

“Quería empezar, no quería esperar a que empezara la prepa y justo cuando comencé, empezó la nueva etapa y la nueva vida de mi mamá. Y ahí empezaron otra vez los comentarios contra mí, contra mi físico, me dijeron cosas muy feas, me insultaban. Costaron muchos años de terapia y de cariño de mi familia”.