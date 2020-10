VIDEO. Actriz de Televisa causa conmoción al tirarse de un segundo nivel

View this post on Instagram

“Intensa y como 🐒”. Así toda mi vida jajaja • y con muchos nervios también, me toca entrar en la semana mas ruda de la competencia, adaptarme rápido y darlo todo por el equipo. Gracias a @guerreros2020mx, a mi Team 🐍, y a mis Leones que aún que está vez tocó ser rivales, son grandes amigos y competidores y me recibieron con tanto cariño. Pero sobre todo GRACIAS A TODOS USTEDES por que gracias a su apoyo estoy de nuevo en las pistas. Pondré todo mi esfuerzo, los quiero! • • • • #guerreros2020 #mexico #guerreras #fuerza #guerreros2020mx #yosoycobra