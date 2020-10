Paulina Rubio asusta a sus fans tras publicar un emotivo video llorando

Paulina Rubio no la ha pasado nada bien, así lo reconoció en un video que compartió en sus redes sociales.

La cantante mexicana compartió a corazón abierto cómo ha vivido estos últimos meses en los que ha sido duramente atacada e insultada.

Además, reconoció haber sido víctima de acoso al recibir comentarios que le han hecho mucho daño.

En abril de este año la intérprete de “Ni una sola palabra” participó en la iniciativa One World Together at Home, en la que participaron otros 150 artistas con la finalidad de concientizar a la población mundial de quedarse en casa y evitar el contagio del COVID-19.

Ella realizó una transmisión en vivo desde su casa en Miami, Florida, pero su actuación generó gran controversia porque apareció demacrada, con actitudes erráticas e incluso olvidó la letra de varias de sus canciones.

“Hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El bullying te lastima, a mi me transformó”.

Afectó la vida de la cantante

Aunque Paulina Rubio habla poco acerca de su vida privada, esta vez hizo una excepción por su “familia, seres queridos y fans”.

“Me tomé un retiro espiritual para conectar con los míos, con todo lo que está pasando y con todo lo que pasó… Yo no puedo imaginarme una vida sin conciertos, no me imagino una vida sin mis niños y sin mis fans, les extraño”, dijo mientras rompió a llorar.

Durante el video recalcó que quiere dejar atrás su criticada y señalada vida por el comportamiento que tuvo durante ese mini concierto, por lo que asumió que lo que hizo no fue lo correcto.

“Soy responsable de todo lo que me ha pasado. También soy ser humano, meto la pata y la riego, pero también aprendo de mis errores. Lo que empezó como un concierto en vivo para hacer una iniciativa y aportar mi granito de arena resultó uno de los peores días de mi vida”, confesó.

Su mensaje dejó preocupados a sus miles de seguidores, pues aseguran que está atravesando un cuadro de depresión.