Muere el músico Eddie van Halen a los 65 años de edad

Eddie Van Halen, fundador de la banda Van Halen e icono del rock de la década de los 70 y los 80, falleció este martes a los 65 años por un cáncer de garganta.

El guitarrista murió en el hospital Providence Saint John’s Health Center de Santa Mónica (California). Su esposa, Janie, estaba a su lado, junto con su hijo.

La triste noticia fue confirmada por su hijo Wolfang en su cuenta personal de Twitter.

“No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre ha perdido su larga y ardua batalla contra el cáncer esta mañana”, ha escrito el hijo del difunto. “Era el mejor padre que podía haber pedido. Cada momento que compartí con él dentro y fuera de los escenarios fue un regalo”.

Según informó el medio estadounidense TMZ, las últimas 72 horas fueron complejas, ya que los médicos descubrieron que su cáncer se había trasladado a su cerebro y a otros órganos.

Junto a su hermano Alex, fundó el grupo Van Halen, que alcanzó los primeros puestos de las listas de álbumes de rock más vendidos, principalmente entre los ochenta y los noventa.

Su single Jump, publicado en diciembre de 1983, alcanzó el primer puesto en las listas de EE UU, Canadá e Italia y entró de forma destacada en las de otros 13 países.

La vida antes del cáncer

El músico, nacido el 26 de enero de 1955 en Nimega, Países Bajos, fue considerado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia.

Junto a su hermano a tocar en 1972 en reuniones familiares y en la escuela y conocieron a David Lee Roth, que se convertiría en el vocalista del grupo, y sacaron un primer álbum llamado ‘Van Halen’ (1978) y al año siguiente siguió ‘Van Halen II’.

A ellos siguieron ‘Women and Children First’ (1980); ‘Fair Warning’ (1981); ‘Diver Down’ (1982); ‘1984’ (1984), y más recientemente Van Halen III’ (1998), ‘The Best of Both Worlds’ (2004) o ‘A Different Kind of Truth’ (2012).