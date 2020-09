Miss Venezuela estalla tras filtrarse fotos “antes de sus cirugías”

View this post on Instagram

Fue un auténtico honor y orgullo haber escuchado mi nombre aquella noche del 1ro de agosto y convertirme no solo en Miss Venezuela sino en un claro ejemplo de disciplina, mérito y esfuerzo para todas las jóvenes venezolanas. Tener la oportunidad de portar la corona ha significado una posición de influencia con la que siempre soñé para aportar mis ideas, reconstruir al país y ayudar. Me alegra haber transmitido la esencia de una reina valiente, sencilla, real e inteligente a lo largo de más de un año. A pesar de los contrastes este ha representado el mayor paso de transformación que he dado en mi vida porque estando en la oscuridad pude ver las estrellas, hoy amanecerá y viendo al sol sabré que lo mejor está por llegar. GRACIAS VENEZUELA 🇻🇪❤️ . Foto: @andersondiazs H&M: @luisfelipemakeup Vestido: @enzokoii @eduardokoii Accesorios: @cielosantobygp