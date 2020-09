¿Karma? Aseguran que a Ingrid Coronado no le alcanza el dinero para vivir

View this post on Instagram

Hey, ¿Cómo van? . En un ratito más estaré en VIVO por Youtube con 𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 𝐃𝐫𝐨𝐦𝐠𝐨𝐥𝐝, empresaria con amplia experiencia en fondos de inversión, ¡fundadora de redes empresariales!😮 . Fundadora también de https://www.musas.co una Comunidad y Academia para mujeres líderes, auténticas y empoderadas.⁣ ⁣ . Además de participar como Inversionista en ¡𝐒𝐡𝐚𝐫𝐤 𝐓𝐚𝐧𝐤 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚!⁣😱 ⁣⁣⁣ Así que si quieres saber 𝐜ó𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐮 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠í𝐚 𝐟𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚 𝐲 𝐬𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫 𝐥í𝐝𝐞r, ¡No te lo pierdas!⁣ . Pueden encontrarme en Youtube como IngridCoronadoOficial o les dejo el link en la bio. . ¡Nos vemos en un ratito eh! 😊 . . #SharkTankColombia #sharktankcolombia🎥🎬 #YoutubeLive #Lider #Inversionista #EnVivo #EnergíaFemenina