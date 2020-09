Thalía abusa del Photoshop y luce idéntica a Danna Paola

Thalía es una de las famosas que más dan de qué hablar en redes sociales por sus múltiples videos de TikTok e Instagram, los cuales se han hecho virales en los últimos años.

Pero en esta ocasión, la cantante sorprendió al publicar una fotografía que impactó a sus seguidores y hasta la compararon con Danna Paola.

Por medio de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía en la que luce mucho más joven con un atuendo amarillo.

Su imagen comenzó a dividir opiniones entre sus seguidores, quienes destacaron que debido al exceso de filtros, ella llega a parecerse a Danna Paola de 25 años de edad.

Cabe destacar que hace unos días Thalía publicó su nueva canción Luz a lado Myke Towers, que ya cuenta con 1.3 millones de visualizaciones en YouTube.

El pasado 26 de agosto cumplió 49 años de edad y celebró a lado de su familia, además presentó su línea de lencería que dejó sin aliento a miles.

“¡Happy bday to me! Y así me agarra mi cumple, en un coordinado de bata y ropa interior de mi #thaliasodicollection a punto de salir, lanzando un Vinil de colección a los 10 años de #primerafila, sacando canción nueva esta semana “La Luz”, poniéndome bella con la paleta de maquillajes #Thaliaxmotives y divirtiéndome con los challenges que me mandan de #vivakids2.