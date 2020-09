“¡Se queda sin casa! Así es la triste historia de Jackie Chan

Jackie Chan no la está pasando bien en el plano personal, así lo dieron a conocer medios internacionales, después de que el gobierno de China le quitara dos de sus apartamentos.

De acuerdo a información de diversos medios chinos, el actor habría perdido ambas propiedades, en las que ha vivido desde hace más de una década, por una supuesta evasión de impuestos.

Al parecer, los inmuebles fueron comprados por el también director chino en 2007, en ese entonces su valor era de US$4.9 millones, pero su valor actual en el mercado es de 100 millones de yuanes, es decir, US$14.6 millones.

"Jackie Chan forced to let his Beijing apartments go up for auction due to ownership dispute" via FOX NEWS https://t.co/9qm4QIDNuJ pic.twitter.com/A1GQL0LfLh

— Citi-Digests (@CDigests) September 3, 2020