Captan a Brad Pitt con su nueva novia y aseguran que es igual a Angelina

Брэд Питт и его предполагаемая девушка Николь Потуральски прилетели во французский аэропорт Ле-Кастейе на частном самолёте из Парижа. Николь немецкая модель, 27 лет, есть сын. Во Франции пара остановилась в поместье Шато Мираваль, которое принадлежит Брэду и Анджелине, в котором они сыграли свадьбу и которое безуспешно пытались продать (вроде так, поправьте если я ошиблась). Brad Pitt and German model Nicole Poturalski arrived at France's LeCastellet Airport on Wednesday. He is believed to be staying at Château Miraval, the estate he purchased for $67 million in 2011 with ex-wife Angelina Jolie. #BradPitt