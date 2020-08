Di WAV lanza propuesta musical inspirada en la violencia emocional

A pocos meses del lanzamiento de su EP titulado “Masoquista”, Di WAV sorprende con un nuevo sencillo nombrado “Mente Criminal” bajo el sello Afonico Music/Distribuido por Sony Music Latin.

Con “Masoquista” la guatemalteca abordó temas como la violencia emocional que ejerce una persona a otra en una relación de pareja tóxica.

Hace un poco más de dos años, Daniela Carpio llamó la atención en las redes sociales por una publicación que realizó. En la misma se miraba a la artista llorando y un revelador texto.

“Los últimos 10 meses de mi vida he atravesado mucho dolor al salir de una relación muy tormentosa. La persona que un día creí ser mi alma gemela ha dejado en mí mucho dolor y continúa queriéndolo causar”, comentó. La guatemalteca señaló que en los últimos meses había perdido peso, además de sufrir pánico, insomnio y ansiedad, todo producto del abuso que sufrió.

Tras esa pesadilla, la chapina ha salido adelante con muchos proyectos musicales y emocionalmente se encuentra muy bien.

“Pienso que para salir de una relación tormentosa primero tienes que aceptarlo y no callar de decirlo a la gente, porque es lo primero que uno hace por miedo a que las demás personas ya no quieran a esa persona que tú en teoría quieres. Lo que viví me ayudó a valorarme de otra manera y ha sido un proceso pero ahora me encuentro muy feliz”, nos comenta Daniela en entrevista para Publinews.

Sobre su nuevo sencillo “Mente criminal”

“Mente Criminal” fue co-escrita por la guatemalteca y el 5 veces nominado al Latin Grammy, Marthin Chan, quien también estuvo a cargo de la producción de la mano del ganador del Grammy Reuven Amiel.

“Esta canción fue escrita, compuesta y producida en cuarentena. Surge de la inspiración de expresarme en estos días de encierro. Mi amor por las series criminales e incluso los documentales de hechos reales trate de plasmarlos con este trabajo”, comenta sobre este trabajo que está acompañado de un material visual y audiovisual muy artístico, ya que cuenta con la colaboración del artista guatemalteco Vinicio Molina para el artwork oficial del single y Jenifer Galue en la co-dirección del videoclip.

“El videoclip lo grabé a la vuelta de mi casa en Miami, en la playa. Quise hacer algo muy creativo que pueda tener varias interpretaciones, pues al final no se sabe si la persona me está persiguiendo, si yo soy la mente criminal o si estoy huyendo”, describe. “Lo que pensaba cuando estaba grabando en el mar es que estaba vestida de negro, era de madrugada y pues los tiburones atacan a las focas, realmente lo parecía con el color de mi ropa (risas), las escenas bajo el mar yo misma las grabe con una Go Pro”, nos comenta Daniela.

Con la finalidad de darle un giro artístico al proyecto, Di WAV colaboró con el artista Vinicio Molina de Alux Nahual para realizar el arte de su sencillo.

“Me llamó mucho la atención el arte que está creando Vinicio e incluso leí la nota que le hizo Emisoras Unidas. Comencé a ver sus obras en redes sociales y aunque no conocía este lado artístico de él, me inspiró muchísimo y le pedí que formara parte del proyecto. Me intrigaba ver mi música a través de sus ojos”, expresó la artista.

El arte de Vinicio Molina es la portada de este sencillo y lo será de los próximos trabajos de Daniela Carpio.

“Mente Criminal” será parte de un nuevo EP que espera lanzar a finales de este año. Mire el videoclip acá:

