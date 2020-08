Fernando Colunga reaparece más joven que nunca sin arrugas ni canas

Fernando Colunga es uno de los actores mexicanos con más trayectoria en los melodramas de Televisa, y aunque se alejó de la televisión, su nombre sigue siendo tendencia.

Recientemente apareció en una foto junto al actor Julián Gil y su apariencia ha dejado en shock a todos, pues a sus 53 años no tiene nada de arrugas o canas.

Las fans de inmediato lo llenaron de halagos y quedaron fascinados con su físico.

“Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso💋❤️🔥”

“Me súper encantas te mando un fuerte abrazo”

“Madre mía este hombre me quita los sentidos❗😍😍”

“Eres perfecto😍”

“Aaaaahh este hombre, este hombreee😍”

Si bien, la fama le ha sonreído también ha sido cruel con él, pues gracias a su gran esfuerzo por mantener su vida personal fuera del ojo público, se ha convertido en blanco de todo tipo de chismes y críticas.

Físico envidiable del actor

Con motivo de su participación en el Festival de la Cana Dorada, Fernando Colunga charló con los medios y reveló varios detalles, desde por qué ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores, por qué no ha tenido hijos y cómo hace para mantener su buen físico.

“Es que me he cuidado toda mi vida, he comido sano, he tenido la precaución (de cuidarme). ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien”.

Asimismo recalcó que no se había hecho ningún tipo de arreglito, también ha optado por no tomar alcohol, no fumar y cuidarse de otros vicios.

Con respecto a su deseo de formar una familia, aclaró que aún no se había dado y que guardaba un enorme respeto a las mujeres con las que había compartido una parte de su vida.