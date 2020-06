Carlos Peña publica desgarrador mensaje pidiendo una oración por su hijo

View this post on Instagram

Yo amo a los niños desde que soy niño, siempre pensé que el famoso Día del padre iba a ser de mucha alegría y celebración para mi cuando pudiera presumir que ya era papá. Ha sido todo lo contrario, paso velando el teléfono para ver una bendita llamada que me cambie el panorama de mi día y me levante el ánimo, así agarrar fuerzas para celebrar a mi papá, a mi hermano y a todos los amigos que amo. Es lo que me toco vivir y con impotencia siempre me ha tocado aceptarlo. Dios sabe porque me ha formado con esta herida tan profunda que nunca cierra. A mi hijo Christian, como ven en la foto, lo he amado con toda mi alma desde el día 1, cuando despertaba conmigo todos los días, no hay día en que el no esté presente en mi mente y en mi corazón. No hay día en que su voz ronca no resuene en mi alma, y con lágrimas en los ojos me digo siempre un 17 de junio, feliz Día del padre Carlitos, y digo Carlitos porque hoy soy el más vulnerable y débil, ojalá algún día, en este día, reciba físicamente el abrazo de algún hijo, nunca lo he sentido. Foto : febrero 21/ 2011