La foto de Chabelo de hace 70 años que lo convirtió en tendencia

View this post on Instagram

El actor Xavier López "Chabelo" en el recién inaugurado parque de vida silvestre Africam Safari, en Puebla, en 1972, junto a su director y fundador el capitán Carlos Camacho Espíritu 🐯🐅🐆 . . . #elmexicoquesefue #elmexicodelayer #mexicoretro #mexicoantiguo #elmexicodeantaño #xavierlopez #chabelo #elamigodetodoslosniños #capitancarloscamachoespiritu #africamsafari #70s #blackandwhite #retro #vintage