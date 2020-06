En un emotivo video, Pablo Alborán confiesa su homosexualidad

Pablo Alborán abrió su corazón en un sinceró video que publicó en su cuenta de Instagram para contar abiertamente que es homosexual y nunca se ha sentido discriminado.

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual", explicó el intérprete en un video de más de tres minutos y revelando ante sus más de cinco millones de seguidores.

A sus 31 años, el cantante español advirtió que quiso confesar su preferencias sexuales, porque tiene "la necesidad de ser un poquito más feliz de lo que soy".

"Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual, ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido", añadió Alborán.

"Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños”, continuó.

Asimismo habló también de cómo ha vivido en su entorno su condición sexual, asegurando que en su casa y en su trabajo siempre ha podido conseguir sus sueños.

"En mi trabajo, en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Por eso hoy sin miedo también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien".

Las reacciones

A pocas horas de haberlo compartido, el clip ya lleva más de un millón de reproducciones y decenas de comentarios de apoyo por parte de su fans y de algunos famosos.

"Mi querido Pablo, que orgullo tan grande me genera cada palabra!"

"¡Te quiero Pablo! 😘 Cuando te escucho me da pena no serlo yo 😜, poco importa a quién ames mientras ames"

"Por supuesto, faltaría más. Ole tus huevos!"

"Te quiero ayer, hoy y siempre TODO TÚ 🙌😘❤️"

"¡Eres transparente hermano! Te admiro cada vez más y más"

"Qué orgullo eres ❤️💕🙏🏽"

El autor de "Solamente tú" aclaró que compartir públicamente algo tan íntimo es para apoyar a las personas a hablar abiertamente, al mismo tiempo que le da libertad.

"Desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así y por eso hoy sin miedo también espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil. Pero sobre todo, esto lo hago por mí. […] Para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo".