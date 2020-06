Sara Curruchich publica la amenaza de muerte que recibió tras hablar de racismo

View this post on Instagram

¡K'o chi niqatzijoj chiwe'! Arrancamos junio con sorpresas y buenas noticias: ¡Firmamos con el sello discográfico Mamita Records para el lanzamiento del disco Somos en España! 📢📢📢📢 Con emoción, quiero contarles que ya es oficial que en pocos días presento mi álbum en Europa, bajo la discográfica dirigida por Amparo Sánchez, cantautora y productora, una mujer con mucho talento y compromiso social. Las y los invito a que ingresen a la página de Mamita Records para conocer más de esta noticia que llena de alegría mi corazón y el de todas las personas que hicieron realidad este sueño sonoro, este tejido de canciones: https://mamitarecords.com/portfolio_page/sara-curruchich/ 💚💚💚 Fotos: Xun Ciin