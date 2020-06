Eugenio Derbez confiesa que Consuelo Duval no iba a ser Federica P.Luche

Eugenio Derbez sigue sorprendiendo con sus confesiones durante esta cuarentena, primero destapó su peor error como papá en el podscast de Aislinn y ahora dice que Consuelo Duval “fue un accidente” en la serie La Familia P. Luche.

Estos ocurrió en el quinto episodio de su reality familiar “Deshecho en Casa”, donde compartió una video llamada con Regina Blandón, quien interpretó a Bibi en la serie.

La actriz primero le agradeció la oportunidad que le dio en la actuación, pues hasta el día de hoy ella es recordada con mucho cariño por su personaje. Luego le contó lo terrible que se sintió el día del casting.

“Tú y yo nos conocimos en el 2000. Me acuerdo que llegué y que tenía 10 años; mientras que las demás niñas tenían entre 15 y 16. Entonces me dije: ‘Eugenio no se acordó que yo era más chiquita’ y me sentía horrible. Pero esa noche, Gus Rodríguez le habló a mi madre y le dijo que había quedado”.

La confesión

Esta anécdota hizo que el reconocido comediante revelara detalles poco conocidos de la producción, entre ellos el tema de Consuelo.

"Te voy a contar una anécdota que nunca la he contando y ahorita que me dijiste lo del casting -recordé-. ¿Tú sabes que fue un accidente Consuelo Duval? Nunca se lo he dicho, ahora que lo vea me va a matar", reveló Derbez. "Para el sketch de escena viene Dacia Arcaráz y en eso me dicen que no puede llegar, que tuvo un contratiempo, pero me dicen: 'Ya le hablé a Consuelo Duval', ¿qué opinas? 'Pues si es lo único que hay, pues ni modo"".

Sin embargo, para Eugenio la llegada de Duval fue justa, pues Dacia no había llegado a la hora para hacer la escena.