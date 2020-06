A través de las redes, elenco de Glee destapa el racismo de Lea Michele

La famosa serie “Glee” ha vuelto a ser tendencia de las redes sociales debido a la polémica que involucra a su actriz principal, Lea Michele.

Esta semana, la celebridad escribió un tuit sobre la muerte de George Floyd a manos de un policía de Estados Unidos y sobre los actos discriminatorios; sin embargo, las cosas se pusieron tensas cuando fue acusada de racista y daños psicológicos.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020