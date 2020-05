¿Héctor Sandarti regresará a Guatemala? Esto dice tras recibir una señal divina

Después de la emotiva despedida que sus compañeras le hicieron en "Un Nuevo Día", Héctor Sandarti realizó un Facebook Live para explicar la razón de su salida del programa de Telemundo.

El conductor contó a sus seguidores que no esperaba salir del espacio, ya que se imaginaba casi jubilándose, dentro de unos 10 o 15 años más.

"No dejo Telemundo por otro proyecto, la decisión no fue mía… pero confío en que próximamente habrá algo, tengo un agente que además es mi gran amigo, él se puso a avisar a todo el mundo que estoy libre", contó Héctor Sandarti.

Asimismo quiso dejar en claro que no se fue por decisión propia o porque no se llevaba bien con sus compañeras, muchos menos porque no les gustaban sus chistes. También admitió que si Telemundo lo llamara de nuevo para regresar al matutino, dijo que sí regresaría, "soy el hombre menos rencoroso del mundo", expresó.

Para él todo esto fue un shock, según dijo, ha sido la noticia menos esperada de su vida. "Estaban tan convencidos y contentos de que yo era una gran opción, me sentía tan querido y valorado que lo que menos imaginaba era dejar así el programa", contó.

Mensaje

Pero lo que más sorprendió a los seguidores, fue la drástica decisión que tomó después de ser despedido de Telemundo, aunque antes hizo una confesión, "recibí una señal divina de lo que tengo que hacer".

Además, el guatemalteco agregó que está abierto a cualquier proyecto televisivo, en México, Guatemala o en cualquier país.

"Voy a dejar Miami. Mi lugar de vivienda, donde está mi familia, donde está realmente mi casa, es México. Yo regreso a Ciudad de México, pues obviamente para estar con mi hija, con mi esposa, y bueno, para desde ahí empezar a ver opciones y posibilidades, pero definitivamente si me voy a Ciudad de México, aún no sé exactamente cuándo, pero volvemos a México, y bueno, ahí si que a donde la vida me lleve".

Sobre si regresa a su lugar de origen, Guatemala, Héctor mencionó que siempre vuelve para visitar a su madre, a su familia y amigos y a echarse sus "frijolitos volteados".