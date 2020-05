Hija de Raúl Araiza posa en topless y él reacciona de inesperada forma

Roberta Araiza, la hija menor del conductor de televisión Raúl Araiza, incendió las redes sociales al publicar una fotografía en Instagram en la que aparece posando en topless y su papá no tardó en reaccionar de manera muy inesperada.

En la sexy imagen, la bella joven rebosa de seguridad y sensualidad mientras se deja ver vistiendo únicamente un saco verde y unos pantalones rosa en tonos pastel.

A post shared by Roberta Araiza (@roaraiza) on May 17, 2020 at 7:09pm PDT

View this post on Instagram

Aunque el post de inmediato se ganó miles de corazones y halagos de sus seguidores, la impresión que más llamó la atención fue la del presentador de Hoy, que acostumbra a comentar las publicaciones de sus retoños.

Lejos de mostrarse enojado o reprenderla, el orgulloso padre escribió unas breves pero significativas palabras con las que alabó la belleza y confianza de su pequeña.

El pasado mes de diciembre Camila, la primogénita del actor, fue la que lo llevó a reaccionar públicamente a una instantánea en redes sociales. En aquella oportunidad, la influencer presumió su figura luciendo un traje de baño en un vibrante color rojo que le valió un “regaño” de su padre.

"Te me tapas en este preciso momento, escuincla rebelde", le escribió el artista de 55 años que reposteó la foto en su cuenta oficial en Instagram.

No obstante, aunque todo se trataba de una broma, los usuarios le señalaron que “dejara los celos” pues no estaba destapada. De igual forma, en ese momento a Araiza le llovieron los comentarios llamándolo “suegro”.

A post shared by Raúl Araiza (@negroaraiza) on Dec 26, 2019 at 12:09pm PST

View this post on Instagram

Recientemente, la estrella contó en una emisión del programa Miembros al Aire cómo fue hablar con sus hijas sobre su decisión de divorciarse de su madre, Fernanda Rodríguez, tras 24 años de matrimonio.

"Mis hijas ya están grandes, son muy maduras (…) Las dos sí se desestabilizaron, pero les dije ‘la vida es mía, no de ustedes. Yo estoy casado con su madre, no con ustedes. Yo no les juzgo a sus novios, no me juzguen a mí", confesó el galán.