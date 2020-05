Danna Paola se olvida del sostén y sorprende con imponente topless en Instagram

Sin lugar a duda, Danna Paola se encuentra en uno de sus mejores momentos. Su participación en la serie de Netflix, “Élite” le permitió ganar muchos fans alrededor del mundo.

Posteriormente, en su paso como juez del reality show “La Academia”, la mexicana dio mucho de que hablar en las redes sociales.

Y después de su reciente éxito con “Sodio”, la intérprete ha creado un tema que surge por y para el aislamiento, “Contigo”.

Junto con la canción llegó un rato, en el cual Danna Paola invita a sus fanáticos a unirse y aplaudir el esfuerzo del personal médico del mundo.

#EstoyContigo es el hashtag que está utilizando la mexicana para destacar su challenge.

Sin embargo, la atención del tema se desvío a la reciente publicación que hizo la joven de tan solo 25 años en su cuenta de Instagram.

Y es que en esta ocasión, Paola decidió olvidarse por completo de la ropa interior y posar en un sensual topless.

“Buenos Aires-19. No funciona para todo, si siempre ‘ojos que no ven, corazón que no siente’. Te aseguro que, a veces, bocas que no besan, historia que no acaba”, dice la leyenda que acompaña la postal.

En la imagen se puede ver el sensual tatuaje que tiene la intérprete de “Mala fama”, “Oye Pablo” y “Cuándo empezaré a vivir” en la espalda.

Las reacciones de los fans de Danna Paola

Hasta el momento, la sexy instantánea ya había superado los más de dos millones de likes. Además, había recibido cientos de halagos.

Filtran video de Danna Paola en tremenda situación en un jacuzzi La cantante mexicana se dejó ver en las redes enfundada en un ajustado bikini en color negro.

“Siempre luciendo hermosa”, “Preciosa como siempre”, “La más hermosa del planeta”, dicen algunos de los halagos que recibió la exjuez de “La Academia”.

Actualmente, Danna Paola también se ha destacado en la plataforma del momento Tik Tok.

En su perfil, la joven ha sorprendido a sus fans con sus diferentes videos de bailes, parodias y challenge.