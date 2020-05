Fans humillan a la esposa de Arturo Peniche por su físico y la tachan de "fea"

Por muchos años, Arturo Peniche ha sido un galán de telenovelas y ha protagonizado decenas de melodramas junto a hermosas mujeres de la farándula mexicana, entre ellas Thalía.

El actor se convirtió, por su talento y atractivo, en uno de los actores más cotizados de su época en Televisa. Sin embargo, su corazón siempre perteneció a una sola mujer, su esposa Gabriela Ortiz.

Durante una entrevista, el contó que su historia de amor comenzó en 1982 cuando se conocieron por un amigo en común.

Según el artista, Gaby lo flechó al instante y aún la sigue amando profundamente, pues llevan casi 4 décadas de matrimonio y tienen dos hijos en común; Khiabet y Brandon Peniche, quien heredó los genes de su papá como actor y ahora conductor de Venga la Alegría.

A post shared by ·.·★ Khiabet Peniche ★·.· (@khiabetpeniche) on May 18, 2019 at 5:22pm PDT

View this post on Instagram

El actor ha confesado que nunca ha caído en tentación de serle infiel a su esposa Gaby a pesar de estar constantemente rodeado de mujeres hermosas.

"Claro que he tenido antojos, no estoy ciego y cuando veo una mujer con cuerpazo y bella, claro que he pensado muchas cosas, pero en la vida he sido más leal que fiel, mi esposa merece todo mi respeto y puedo presumir que duermo tranquilo, porque no porque te llene la pupila una mujer, tienes que estar con esa mujer, para nada, mi esposa es la mujer más hermosa que he conocido y la relación que llevamos es única", reveló.