Desnuda, Thalía recrea la entrada de Marimar en un video de TikTok

View this post on Instagram

➡️➡️ La reina de #tiktok 😂 desliza para que veas los videos de @thalia 😁🤣😍 . . #tiktokthalia #amotuslocuras #thaliasodi #thalia #ThaliaTheLegend #ladyT #TribuT #quarentena #quedateencasa #humor #cuarentena #humor #funny #crazy #dance #fun #marimar #regresa #versace #look #chihuahua #duet #duetwithme #timbirichi #effect #happy #rain