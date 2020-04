¡Irreconocible! Captan a Kylie Jenner sin extensiones ni maquillaje y luce distinta

Kylie Jenner fue fotografiada el pasado domingo 19 de abril mientras rompía la cuarentena por Covid-19 luciendo totalmente irreconocible.

La socialite de 22 años fue captada por paparazzis sin maquillaje ni extensiones mientras visitaba a su amiga Stassie Karanikolaou en su hogar en Beverly Hills.

En las imágenes se puede ver a Jenner sin su acostumbrada larga cabellera ni contornos en el rostro mientras viste un cómodo conjunto de pantalón y sudadera tie-dye en colores pasteles.

The way that Quarantine has turned Kylie Jenner back into a white girl pic.twitter.com/FQjlTEY95F

— B. Velvet (@BeyonceLeague) April 20, 2020