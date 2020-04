La actriz Adriana Lavat se atreve a publicar foto desnuda y sin Photoshop

View this post on Instagram

#tbt Esta foto me atrevo a compartírselas por que fue tomada hace 3 años y ya nada es igual, ya se puede decir que ni soy yo! Ja Les cuento: esta sesión de fotos fue supuestamente para la portada de la revista woman’s health México. Así como alguna entrevista, reportajes incluso otra portada en otra revista jamás salieron, pero eso no importa ahora. El caso es que, me atreví a hacer esa sesión de fotos hace 3 años venciendo todas mis inseguridades después de haberme sentido por años la mujer más fea. Mientras me enseñaban las fotos en la computadora en crudo, yo me impactaba de mi misma, le tomé foto a la pantalla y por eso me tengo en ese recuerdo. Encontré las fotos se las enseñé a mi hija, y a mi hermana y me dijo: -publica esa foto, inguesu- mi hija dijo, si publícala, ella sabe el significado que tiene, y pues… inguesu #palrecuerdo por cierto, recuerdo que esa cara de terror con grito de ay ay ay incluido, es de que ya me estaba desequilibrando y estaba a punto de la pose desaparecer. Je PD: todas las mujeres somos hermosas solo hace falta amarnos.🌹