Marisol Padilla pasa la cuarentena enseñando sus atributos es escotado traje de baño

Marisol Padilla sabe cómo llamar la atención de sus miles de fanáticos con su sensualidad, y cada vez que puede le encanta consentirlos.

Esta vez los más de 230 mil seguidores quedaron con la boca abierta con su reciente publicación en Instagram, donde presume sus atributos delanteros.

En medio de la cuarentena preventiva por el coronavirus, la presentadora subió una foto posando en un traje de baño negro deseando estar en la playa.

"Muchos quisiéramos estar en el puerto, en pana, en río dulce… pero hoy tenemos que valorar nuestra vida y la de los nuestros #quedateencasa mañana lo agradecerás ❤️".

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que la calzoneta acentuaba su figura y dejaba ver parte de su busto.

"Uyy mamasita qué cuerpazo 😍😍😍🤗🤗🤗😋😋😋"

"Qué hermosura, guapísima, bellísima y lindísima mujer"

"🔥Estás Guapísima 😍"

"Divinamente preciosa ❤️"

De fiesta

Sin lugar a duda, otro que ha captado la atención de los medios, es el hijo de Padilla. El joven es fruto de su relación con el exjugador Everaldo Valencia.

El pequeño ha crecido y ahora es todo un adolescente y no cabe duda que heredó la belleza que posee su mamá.

A pesar de que el joven no es muy activo en sus redes sociales, se sabe que Joshua Valencia forma parte de un importante equipo de futbol guatemalteco.

Recientemente cumplió 14 años, y su famosa mamá no dudó en celebrarlo con un emotivo mensaje que colgó en sus redes sociales.

"A veces faltan las palabras para expresar el amor por los hijos … hoy mi único amor está cumpliendo 14 años … que pasaron volando por cierto, cuando me di cuenta ya estaba hasta más alto que yo, ha sido mi compañero inseparable y nunca me cansaré de darle gracias a Dios por habérmelo dado, mi corazón explota de amor y felicidad con cada éxito, me estremece con cada fallo o falta que cometa, seguimos adelante, siempre caminando juntos y espero poder guiarlo hasta el último segundo que Dios me dé de vida. Te amo @joshvp19".