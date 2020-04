Actriz de TV Azteca y su esposo ¿a punto de morir por el coronavirus?

Hace unos días se confirmó que Margarita Gralia y su esposo Ariel Blanco fueron diagnosticados con coronavirus; sin embargo, la salud de ambos se complicó por lo que están internados en un hospital privado al sur de la CDMX.

En medio de su recuperación, la actriz protagonista de "Amor en Custodia" platicó con Javier Poza en su espacio radiofónico para Grupo Fórmula.

La primera actriz contó a Poza que viajó a Argentina, pero realmente no sabe dónde se contagiaron:

"Estamos internados desde el lunes en el Hospital Ángeles del Pedregal. A mi esposo le pegó mucho en los pulmones pero lo está superando, dando una buena batalla. No ha necesitado de respiradores, solo oxígeno".

Momentos angustiantes

Según dijo la actriz en la entrevista, fue ella quien inició con un dolor de cabeza "muy fuerte y com mucho cansancio, entonces me automediqué y tomé un Paracetamol, pero no se me quitaron las molestias".

Luego confesó que por momentos se sentía morir, debido a los fuertes síntomas. Pero añadió que su esposo es quien ha estado más delicado de salud y compartió el momento en el que supo que su marido se encontraba realmente mal y que debían ir con premura a urgencias.

"Mi esposo le dijo a mi médico: ‘me siento mal, siento que son mis últimas horas, es como un desgano total’".

Afortunadamente ambos se encuentran estables y siendo atendidos por médicos y enfermeras, a quienes Margarita agradeció por su noble y valiosa labor. Además envió un mensaje a todos:

"El virus existe, le puede dar a cualquiera. No hay que entrar en pánico pero sí tomarlo con la seriedad, porque este virus es algo muy nuevo, fuerte y que aún no hay medicina".