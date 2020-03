FOTOS. Mario Bautista es acusado de abuso sexual y las menores dan su testimonio

View this post on Instagram

que hueva aplicar el “FAKE IT TILL YOU MAKE IT", todo a su tiempo, si quieres algo, lucha por eso, enfréntalo hasta que lo consigas, trabaja duro, falla, párate de nuevo, enfréntalo de nuevo, aprende, hazlo un poco mejor, falla nuevamente, vuelve a subir, repite hasta que lo logres ⚡️ • feliz de como está arrancado este 2020 con nuevas amistades y momentos irrepetibles. 👁 • vuelo #2 08/01/2020 🌴 Vámonos a Miami 🛫