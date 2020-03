Alma Cero revela íntimo secreto de Edwin Luna y habla de Kim Flores

Alma Cero decidió abrir su corazón en una entrevista íntima con Mara Patricia Castañeda y confesar toda la verdad en torno a su relación con Edwin Luna.

Ella reconoció que se trató de la relación más tóxica que ha tenido en su vida. Además indicó que las cosas nunca pudieron darse bien debido a que no supo cómo darse su lugar en la relación, lo que provocó que poco a poco todo fuera deteriorándose.

"Y tras que me enamoro pero de la relación más tóxica de mi vida. No estaba lista, no estaba pensando en mí. Siempre estaba pensando en alguien más", expresó.

"No me había sabido dar mi lugar como pareja, mi historia, mi persona, mis intereses, mi carrera cuentan, yo vibraba desde la carencia de no quiero estar sola. Para que me quiera me tengo que hacer necesaria para él. Todo lo que le brindé, los videos, el único video que tuvo con mucho éxito, fue el primero que yo hice y tuve la suerte de convocar a Silverio Palacios, Claudia Lizaldi, Luis Fernando Peña, grandes del cine".

Según confesó, para el final de la relación había comprendido que valía mucho y que en el ámbito profesional también saldría adelante sin el apoyo de Edwin, ya que todo lo había hecho solo para complacerlo a él, y llegó el momento en que se puso los pantalones y terminó con todo, ya que solo le hacía daño.

Alma Cero y Edwin Luna / Foto: Instagram

El Secreto

Alma reveló que la última conversación con el cantante fue muy dramática y fue la que la hizo recapacitar, ya que con todo el drama él atentó contra su vida, lo que considera uno de los temas más fuertes que tuvo que vivir, ya que siempre creyó que podría cambiar a una persona:

"¿Qué tuvo que pasar? Una plática muy dramática donde él atentó contra su vida, es un tema fuerte, pero atraje una pareja manipuladora, que tiene mucho que arreglar. Estás viendo cómo está la situación y te metes, crees que puedes cambiar a la persona".

Sobre Kim

Mucho se dijo sobre la infidelidad de Luna con la modelo guatemalteca Kimberly Flores, ante esto ella dijo: