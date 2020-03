Brenda Hughes responde a críticas de que los "influencers" no aportan nada a la sociedad

La cuarentena por el coronavirus tiene a varios famosos recluidos en sus hogares, la mayoría busca una forma creativa de entretener a sus seguidores. Así lo hace Brenda Hughes, quien por medio de sus redes da algunos consejos sobre cómo pasar este tiempo.

Por eso le resultó molesto el comentario que publicó María Cortez en Twitter, ella es una médico cirujano en Venezuela, quien criticó la forma en que los jóvenes influencers se muestran durante la cuarentena.

"Esta cuarentena está demostrando que muchos “Influencers”, no tienen nada que aportar a la sociedad", escribió.

Esta cuarentena está demostrando que muchos “Influencers”, no tienen nada que aportar a la sociedad. — María Cortez (@dracortezm) March 24, 2020

su comentario no pasó desapercibido para la presentadora guatemalteca, quien no dudó en responderle para pedirle que no denigre el trabajo de los demás.

"Lo mismo que nosotros información verificada, recomendaciones, tips p/ entretenerse en casa, deja de denigrar el trabajo de los demás, eres medico te lo aplaudo quizás hagas más que yo en este caso mas adelante, pero respeta la forma en q yo llevo el pan a mi mesa".

Lo mismo que nosotros información verificada, recomendaciones, tips p/ entretenerse en casa, deja de denigrar el trabajo de los demás, eres medico te lo aplaudo quizás hagas más que yo en este caso mas adelante, pero respeta la forma en q yo llevo el pan a mi mesa https://t.co/IGLq41QcXS — Brenda Hughes (@Bren_Hughes) March 25, 2020

Las reacciones

Esto provocó un debate en las redes sociales, pues aunque algunos mostraron su apoyo a Brenda; otros le dieron la razón a la doctora.