El príncipe Carlos resulta positivo por coronavirus y así se contagió

View this post on Instagram

🚨BREAKING NEWS🚨 . Prince Charles has tested positive for #coronavirus 🦠 . . Prince of Wales’ office says: “He has been displaying mild symptoms but otherwise remains in good health and has been working from home throughout the last few days as usual.” . Camilla has been tested. But Clarence House says she does NOT have the virus. . Both Prince Charles and Camilla are self isolating. They are currently at their home Burnham on the Balmoral Estate in Scotland. . .. . According Buckingham Palace : “Her Majesty The Queen remains in good health. The Queen last saw The Prince of Wales briefly on the morning of 12th March and is following all the appropriate advice with regard to her welfare.” . The Queen and Prince Philip are self-isolating at Windsor Castle. . – – – – – – – – – – – – – – – – – – . . Prince Charles testou positivo para #coronavírus 🦠 . O escritório do príncipe de Gales diz: "Ele apresenta sintomas leves, mas permanece saudável e trabalha em casa nos últimos dias, como de costume". . Camilla foi testada. Mas Clarence House diz que NÃO possui o vírus. . Tanto o príncipe Charles quanto Camilla estão auto-isolados. Eles estão atualmente em sua casa Burnham, em Balmoral Estate, na Escócia. . Segundo o Palácio de Buckingham: “Sua Majestade, a Rainha, continua em boa saúde. A rainha viu pela última vez o príncipe de Gales brevemente na manhã de 12 de março e está seguindo todos os conselhos adequados em relação ao seu bem-estar. ” . A rainha e o príncipe Philip estão auto-isolados no castelo de Windsor. . #royalcrownupdates #royalfamilies #royalty #instaroyals #royalsnews #royalfamily #hrh #familiareal #britishroyalfamily #britishroyals #mountbattenwindsor #royalcrown #buckinghampalace #britishmonarchy #britishroyalty #houseofwindsor #TheBritishMonarchy #britishroyalfamily #queenelisabeth #queenelizabeth #princessdiana #ladydiana #ladydianaspencer #princecharles #camiladuchessofcornwall #duchessofcornwall #princecharlesofwales #princeofwales