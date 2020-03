FOTOS. El antes y después de los "arreglitos" de Ester Expósito para Élite

View this post on Instagram

Acabo de empezar a ver #Elite y ahora entiendo el hype con #esterexposito 😍 Dicen que @ester_exposito cuenta con rinoplastia, y no sabemos si es maquillaje, ángulo, o una sutil rinoplastia en la punta nasal.. es difícil asegurarlo. La estoy amando. ¿Que opinan? 🙈