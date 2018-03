Roban estatuilla del Oscar que ganó Frances McDormand como Mejor Actriz

La actriz Frances McDormand fue víctima de robo durante la fiesta oficial de la Academia.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, un hombre hurtó la estatuilla del Oscar que ganó en la categoría de Mejor Actriz.

Dicha información se dio a conocer por medio de la agencia AP, quien publicó un tuit informando que la protagonista de "Tres anuncios por un crimen" fue víctima de robo.

Las autoridades de la policía arrestaron al hombre que le robó la estatuilla a la estadounidense. La persona enfrenta ahora cargos de robo agravado.

De acuerdo a TMZ, las autoridades revelaron que el sujeto robó la codiciada estatuilla dorada de abajo de la mesa donde estaba ella sentada, en el Gorvernor's Ball.

Según explicó Cara Buckley, periodista de The New York Times, la actriz se encontraba charlando cuando, en un descuido, la persona en cuestión tomó el premio y huyó.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt

— Cara Buckley (@caraNYT) 5 de marzo de 2018