Integrante de Garibaldi revela el nombre del productor que quiso abusar sexualmente de él

Uno de los integrantes de Garibaldi ha dejado en shock a todos con una poderosa confesión, y es que recientemente reveló que cuando era menor de edad un productor de cine quiso abusar sexualmente de él.

Charly López sacó a la luz que cuando era menor de edad, el fallecido productor Enrique Gómez Vadillo, intentó violarlo cuando él tenía 16 años.

Estas revelaciones se dieron en un encuentro con la prensa en donde el excantante contó que el productor de cine y teatro lo invitó a su domicilio para hablar sobre una película en la que podría participar; sin embargo, sus intenciones eran otras.

"Una vez hubo un productor que sí fue muy directo, y yo también fui muy directo en decirle que no, (Enrique) Gómez Vadillo, no sé en donde esté ahora…", confesó a lo que los reporteros, quienes le informaron que ya había fallecido.

Luego continuó: "Donde esté, creo que no era buena persona y creo que no fui al único que quiso violentar de alguna manera. Me invitó a su departamento, mi interés era por una película, ‘pero pues tienes que hacer esto y esto otro’ y yo ‘pues es que yo no’, y de todas maneras hice la película".

Tras saber que Gómez ya no estaba con vida y alegó sentirse agredido, "te agarra chavito, supongo que alguno habrá caído, yo tenía como 16 años, todavía no entraba a Garibaldi".

Transformación

Después de trabar por más de 35 años como gerente, dueño y director de relaciones públicas de bares en la Ciudad de México, ahora Charly tiene un trabajo de bajo perfil.

El exintegrante de la banda mexicana se alejó de la vida nocturna para dedicarse a lavar carros. El ex de Ingrid Coronado sorprendió a sus seguidores al ser llamado para administrar un centro de lavado de autos.

Y, por si esto fuera poco, lo hace sin camisa para impresionar a su clientela y atraer a más público con un “buen taco de ojo”.