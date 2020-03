Con imágenes y pruebas, fans acusan a Roger González de robar más de 100 mil pesos

A mediados del año pasado, Roger González anunció que daría un master class de conducción televisiva por algunos estados de la República y Latinoamérica.

Por medio de la cuenta "Conoce a tu Instructor", revelaron las fechas que serían las clases; sin embargo, a las pocas semanas se dio a conocer que él no habría cumplido con ellas.

A la redacción de TV Notas llegó Nadia Sandoval, una joven seguidora del conductor, para hacer la denuncia pública de la estafa que vivió. Ella contó que se inscribió para el 21 de septiembre de 2019 pero que Roger nunca llegó ni avisó si habría una nueva fecha o les regresaría su dinero.

"Deposité 2 mil 800 pesos y se supone que después me mandarían por correo dónde iba a ser la clase, pero nunca me llegó nada. Desesperada, mandé muchos correos para preguntar qué pasaba, y también le escribí a Roger en sus redes, pero no hubo respuesta", confesó.