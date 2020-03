Influencer guatemalteca afirma que "en La Reunión casi nadie se murió" y la critican en las redes

Sophia Faillace realizó una sesión de fotos y unos videos en “La Reunión Golf Resort & Residences”, un lugar que ha retomado parcialmente sus operaciones tras la erupción del Volcán de Fuego el 3 de junio de 2018.

La elección le costó a la marca decenas de críticas, pues según escribieron en las redes sociales, es un lugar que aún guarda muchas heridas que debe sanar luego de la tragedia.

Sin embargo, lo que más provocó el enojo de los usuarios fue que ella justificó su decisión señalando que "en La Reunión casi no murió nadie", palabras que hicieron eco hasta el punto de volverla tendencia.

La furia que desató fue tan grande que decenas de internautas pidieron que dejaran de seguirla por su forma tan "despectiva" de hablar sobre una tragedia que acabó con la vida de decenas de familias.

He estado un poco al margen de comentar de ciertas cosas, porque solo clavos me salen cuando lo hago…

Pero Sophia Faillace, si su madre… Blondie a morir…

Le falta un poco de conciencia social para andar haciendo/diciendo barrabasadas.

Mi consejo: si no sabés, no hablés.

— la morra de los plumones (@dientes_lata) March 9, 2020