VIDEO. Dalú, ganadora de La Academia, canta junto a Kany García

Conocer a quien me inspira día a día como cantautora no tiene precio. Alguien que alza la voz y dice AQUÍ ESTOY. Alguien con quien yo aprendí a sacar provecho de todas las situaciones por las que pasé, paso y pasaré en la vida: plasmando mis emociones y pensamientos en letras y melodías, Acompañada de mi guitarra y mi voz. No dormiré esta noche sabiendo que la conocí y que además canté con ella mi canción favorita. “Duele menos” Gracias por ser la mujer, compositora y artista que eres. Tu luz es inmensa. Te admiro infinitamente. @kanygarcia . . . @raulhvico eres una de las pocas personas que se han sumado a mi vida y que quiero que permanezcan para siempre, te adoro bebé. Pd. gracias a mis tiburones por ir a decirle que la amo profundamente, por seguirme en todas mis locuras y Por ser lo máximo.