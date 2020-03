Depresión provocó que Eugenia Cauduro subiera 66 libras y hoy presume su delgadez

View this post on Instagram

A seguir aunque sea despacio que esta meta hay que lograrla! Ya falta menos! 😃👊🏻 y con mi entrenadora, amiga, compañera, cómplice e hija que me inspira y motiva muchísimo, todo es más divertido, fácil y mucho mejor!!! Gracias Luciana por siempre estar a mi lado y por no apapacharme cuando necesito un jalón de orejas! Tú disciplina y constancia también me llevan a mi de la mano !! Te amoooooooooo!!!!!!!! Feliz Domingo!! #vidasana#salud#metas#familiasctividadesfamiliares#satisfacción#disciplina#constancia#esfuerzo